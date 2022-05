Cina, altri 8 satelliti per l'osservazione terrestre (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi segue con attenzione i lancio orbitali di questi ultimi anni si sarà reso conto del gran numero di satelliti cinesi inviati in orbita e dedicati all'osservazione della superficie terrestre. Un altro gruppo di otto è appena partito con un razzo Lunga Marcia 2D. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi segue con attenzione i lancio orbitali di questi ultimi anni si sarà reso conto del gran numero dicinesi inviati in orbita e dedicati all'della superficie. Un altro gruppo di otto è appena partito con un razzo Lunga Marcia 2D.

Advertising

perramatteo : RT @GabrieleIuvina1: ???? La Cina è fortemente dipendente dalla tecnologia straniera, cosa che preoccupa da decenni i politici del PCC. Nel… - MichelaRoi : RT @GabrieleIuvina1: ???? La Cina è fortemente dipendente dalla tecnologia straniera, cosa che preoccupa da decenni i politici del PCC. Nel… - Fenice51585874 : @universo_astro @LuisaCerutti7 @HuffPostItalia Guardi che le mediazioni non funzionano perché gli USA non le voglio… - matra : RT @GabrieleIuvina1: ???? La Cina è fortemente dipendente dalla tecnologia straniera, cosa che preoccupa da decenni i politici del PCC. Nel… - lup0solitari0 : @jacopo_iacoboni Anche fosse così l'alternativa è portare la guerra a Mosca per destituir lo. Siamo sicuri che non… -