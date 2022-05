Cimolai Spa si aggiudica lavori per la realizzazione del lotto 2 della Linea 17 della Metropolitana di Parigi (Di venerdì 6 maggio 2022) Nell’ambito dell’ammodernamento della Metropolitana di Parigi, il progetto Grand Paris Express, Cimolai Spa si è aggiudicata i lavori per realizzazione del lotto 2 della Linea 17, per un valore di oltre 122 milioni di euro. Il progetto è stato assegnato da Societé Grand Paris (SGP) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NGE GC, Cimolai, NGE Fondations, Guintoli e NGE Bâtiment. La tratta, che collegherà a Nord della capitale francese il comune di Gonesse con quello di Tremblay en France, si estenderà per 5,2 km, di cui 3,4 km sviluppati su viadotti con struttura in acciaio verniciato dalla grande valenza architettonica. È prevista, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) Nell’ambito dell’ammodernamentodi Parigi, il progetto Grand Paris Express,Spa si èta iperdel17, per un valore di oltre 122 milioni di euro. Il progetto è stato assegnato da Societé Grand Paris (SGP) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NGE GC,, NGE Fondations, Guintoli e NGE Bâtiment. La tratta, che collegherà a Nordcapitale francese il comune di Gonesse con quello di Tremblay en France, si estenderà per 5,2 km, di cui 3,4 km sviluppati su viadotti con struttura in acciaio verniciato dalla grande valenza architettonica. È prevista, ...

