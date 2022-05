Cimitero di Poggioreale, loculi crollati da 5 mesi: protesta dei familiari (Di venerdì 6 maggio 2022) I parenti si sono dati appuntamento all’esterno del Cimitero di Poggioreale per chiedere alle istituzioni di attivarsi per riaprire al più presto l’accesso e consentire la visita dei defunti. protesta nel pomeriggio di ieri a Napoli davanti ai cancelli chiusi del Cimitero di Poggioreale dove il 5 gennaio scorso un crollo, forse dovuto ai lavori Leggi su 2anews (Di venerdì 6 maggio 2022) I parenti si sono dati appuntamento all’esterno deldiper chiedere alle istituzioni di attivarsi per riaprire al più presto l’accesso e consentire la visita dei defunti.nel pomeriggio di ieri a Napoli davanti ai cancelli chiusi deldidove il 5 gennaio scorso un crollo, forse dovuto ai lavori

