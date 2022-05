(Di venerdì 6 maggio 2022) Grazie alla segnalazione arrivata“YOU POL“, gli agenti delladi Stato del Commissariato Marino sono riusciti ad arrestare unoriginario dei Castelli romani, residente a. Sulla base di quanto appreso dalla segnalazione, gli agenti hanno iniziato numerosi servizi di osservazione, diurni e notturni. Capiti gli spostamenti del ragazzo e le abitudini, i poliziotti l’hanno fermato per un controllo e durante la perquisizione hanno trovato: all’interno della macchina 65 grammi di cocaina, in casa 140 grammi di hashish e 5 involucri di cocaina che in totale arrivavano a 500 grammi. Leggi anche: Botte da orbi in strada tra ragazzine a Nettuno: il video diventa virale Le indagini dellaLa prima fase investigativa dei poliziotti ha permesso di confermare che il ...

Advertising

CorriereCitta : Ciampino, lo segnalano sull’applicazione “You Pol” e la polizia lo segue: arrestato 32enne per spaccio -

Il Corriere della Città

... Reggio Calabria, Salerno, Torino (associati a Assaeroporti) e di Roma Fiumicino, Roma, ... Collabora continuativamente con importanti organizzazioni umanitarie chele situazioni più ......SULLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI DELLA VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SI... ABBIAMO CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA VIA APPIA TRAE IL GRA IN ... Ciampino, lo segnalano sull’applicazione “You Pol” e la polizia lo segue: arrestato 32enne per spaccio Grazie alla segnalazione arrivata sull’applicazione “YOU POL“, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Marino sono riusciti ad arrestare un 32enne originario dei Castelli romani, residente ...Sabato 28 maggio, al campo Superga di Ciampino, si terrà, per la manifestazione "Diamo un calcio al cancro", il Memorial Roberto Bergami, torneo di calcio ...