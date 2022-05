Christopher G. Cavoli nuovo comandante supremo alleato in Europa (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Consiglio Nord Atlantico approva la nomina del generale Christopher G. Cavoli, dell’esercito degli Stati Uniti, alla carica di comandante supremo alleato in Europa. Il generale Cavoli è attualmente comandante dell’esercito degli Stati Uniti in Europa e Africa. Secondo quanto comunicato dalla Nato, Cavoli assume l’incarico succedendo al generale Tod D. Wolters, dell’Air Force Usa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Consiglio Nord Atlantico approva la nomina del generaleG., dell’esercito degli Stati Uniti, alla carica diin Europa. Il generaleè attualmentedell’esercito degli Stati Uniti in Europa e Africa. Secondo quanto comunicato dalla Nato,assume l’incarico succedendo al generale Tod D. Wolters, dell’Air Force Usa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

