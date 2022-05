Chiude Telejato per mancanza di fondi, Pino Maniaci: 'Non c'è riuscita la mafia a bloccarci, ma lo Stato sì' (Di venerdì 6 maggio 2022) Maniaci ha aggiunto che Telejato continuerà a trasmettere in streaming sul sito Telejato.it e sui canali social. Inoltre, Telejato avrà degli spazi nei telegiornali dell'emittente locale TVM: " Ho ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022)ha aggiunto checontinuerà a trasmettere in streaming sul sito.it e sui canali social. Inoltre,avrà degli spazi nei telegiornali dell'emittente locale TVM: " Ho ...

