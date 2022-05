Chelsea vicino alla cessione: da Boehly 1.2 mld di investimenti (Di venerdì 6 maggio 2022) Mancano solo gli ultimi dettagli per l’acquisto del Chelsea da parte del consorzio statunitense con a capo Todd Boehly. Nell’attesa dell’ufficializzazione, che dovrebbe arrivare nel giro massimo di una settimana, emergono alcuni dettagli del contratto che verrà sottoscritto, contenente anche gli impegni che la nuova proprietà ha deciso di assumersi. Tra questi, i media inglesi hanno dato grande risalto alla cosiddetta clausola anti-Glazer, la famiglia statunitense proprietaria del Manchester United. Contrariamente a quanto fatto negli anni appunto dai Glazer, i nuovi proprietari del Chelsea si sono impegnati a non distribuire dividendi né cedere quote azionarie o ricoprire ruoli operativi retribuiti per i primi dieci anni della loro gestione. Tra gli impegni presi dalla nuova proprietà, viceversa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Mancano solo gli ultimi dettagli per l’acquisto delda parte del consorzio statunitense con a capo Todd. Nell’attesa dell’ufficializzazione, che dovrebbe arrivare nel giro massimo di una settimana, emergono alcuni dettagli del contratto che verrà sottoscritto, contenente anche gli impegni che la nuova proprietà ha deciso di assumersi. Tra questi, i media inglesi hanno dato grande risaltocosiddetta clausola anti-Glazer, la famiglia statunitense proprietaria del Manchester United. Contrariamente a quanto fatto negli anni appunto dai Glazer, i nuovi proprietari delsi sono impegnati a non distribuire dividendi né cedere quote azionarie o ricoprire ruoli operativi retribuiti per i primi dieci anni della loro gestione. Tra gli impegni presi dnuova proprietà, viceversa, ...

