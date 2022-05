Chelsea, novità sul futuro di Lukaku: le parole di Tuchel! (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo l’exploit della scorsa annata, culminata con la vittoria della Champions League ai danni del Manchester City, questa stagione è stata abbastanza travagliata per i Blues. Seppur sul campo hanno dimostrato di essere una delle migliori squadre del mondo( usciti a testa altissima dalla gara con il Real Madrid) a fine anno rischiano di trovarsi con il cerino in mano e una presunta gatta da pelare: Romelu Lukaku. Chelsea Lukaku mercatoLe voci che circolano su di lui sono innumerevoli, ma oggi Tuchel è tornato a parlare della vicenda e si è espresso così: ” Voglio che Romelu sia parte importante della squadra. Ora è uno dei più importanti giocatori in rosa e sicuramente nessuno lascerà il club, perchè semplicemente non ci sono le possibilità“ Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo l’exploit della scorsa annata, culminata con la vittoria della Champions League ai danni del Manchester City, questa stagione è stata abbastanza travagliata per i Blues. Seppur sul campo hanno dimostrato di essere una delle migliori squadre del mondo( usciti a testa altissima dalla gara con il Real Madrid) a fine anno rischiano di trovarsi con il cerino in mano e una presunta gatta da pelare: RomelumercatoLe voci che circolano su di lui sono innumerevoli, ma oggi Tuchel è tornato a parlare della vicenda e si è espresso così: ” Voglio che Romelu sia parte importante della squadra. Ora è uno dei più importanti giocatori in rosa e sicuramente nessuno lascerà il club, perchè semplicemente non ci sono le possibilità“

