Che fine ha fatto Suor Cristina? Il matrimonio che la tiene lontana dalla TV (Di venerdì 6 maggio 2022) La Suora diventata celebre a ‘The Voice’ per il suo incredibile talento artistico ha cambiato vita e non è più una cantante. Cosa fa ora? Aveva stupito tutti quanti durante la sua partecipazione al programma ‘The Voice’ nel 2014. Ci riferiamo a Suor Cristina, la quale riuscì clamorosamente a vincere il talent show grazie alle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 6 maggio 2022) Laa diventata celebre a ‘The Voice’ per il suo incredibile talento artistico ha cambiato vita e non è più una cantante. Cosa fa ora? Aveva stupito tutti quanti durante la sua partecipazione al programma ‘The Voice’ nel 2014. Ci riferiamo a, la quale riuscì clamorosamente a vincere il talent show grazie alle L'articolo NewNotizie.it.

