"C'era un clima da osteria". Rissa Sgarbi-Mughini, parla Maurizio Costanzo: poco prima delle botte sul palco... (Di venerdì 6 maggio 2022) Mancava solo lui a commentare l'ormai famoso scontro tra Gianpiero Mughini e Vittorio Sgarbi andata in onda mercoledì quattro maggio su Canale 5. Il padrone di casa del Maurizio Costanzo Show si è espresso al riguardo in un'intervista radiofonica rilasciata per Facciamo finta che. Ricordiamo che la lite è nata a seguito di una domanda fatta dallo stesso Maurizio Costanzo al cantante Al Bano, ospite anche lui in studio, su quante volte avesse cantato per Vladimir Putin. Il cantante di Cellino San Marco ha precisato di non essere legato allo zar da un rapporto di amicizia, piuttosto Putin sarebbe molto affezionato all'Italia. Il discorso intavolato non è molto piaciuto al giornalista che è subito intervenuto contro Al Bano. In sua difesa è poi subentrato Sgarbi.

