Castellaneta, attaccato da squalo toro: "Sono vivo per miracolo" (Di venerdì 6 maggio 2022) Giuseppe Lorusso si trovava con il suo kayak a 70 metri dalla costa, nelle acque tra Ginosa e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. All'improvviso vede una sagoma immobile a pelo d'acqua e ben presto capisce che si tratta di uno squalo. "Sono seguiti minuti di panico, quando il pescecane ha addentato la canoa, tentando di farmi cadere in acqua. Lo squalo in questione è senza ombra di dubbio uno squalo toro, tra gli squali italiani più grossi e più aggressivi. È uno squalo che solitamente non attacca l'uomo ma se provocato ed affamato non disdegna affatto". Lo racconta su Facebook lo stesso Lorusso.

