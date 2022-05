Caso Liliana Resinovich | la triste notizia in cimitero | l’annuncio è straziante

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ancora dubbi intorno aldi cronaca nera di, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e poi trovata morta il 5 gennaio 2022 nel Parco di San Giovanni, non distante dalla casa in cui viveva con suo marito Sebastiano Visintin. Iltornerà anche questa sera, 6 Maggio 2022, al centro della nuova puntata di Quarto Grado che si interrogherà su un quesito cardine: si è trattato davvero di suicidio? Questa la strada almeno per ora percorsa dalla procura ma che sembra convincere poco alcuni familiari della donna, tra cui il marito Sebastiano Visintin e “l’amante” Claudio Sterpin. Nel frattempo continuano ad emergere nuovi dettagli. (Continua dopo la foto) Dopo i riscontri delle varie analisi, le Forze dell’Ordine sembrano essere sempre più sicure che la morte di...

Daria_Blast : Ho guardato due puntate di 'chi l'ha visto' perchè mi sono interessata al caso di Liliana e ora voglio comprare un… - Ettore31791256 : @Rainbow_Luce Il mio caso preferito è Liliana di Trieste. Poverina. - emeraude1 : Non capisco questa insistenza della sciary di fare sempre mezza puntata per settimane su un unico caso, senza che c… - CronacaSocial : Svolta sul caso di Liliana Resinovich: l'ipotesi che prende piede grazie ad un'importante scoperta ??… - Ceffe7 : RT @argolucio: Guardo #storieitaliane e capisco fascinazione del caso #liliana #resinovich L'uomo dai mille cappelli #sebastiano è un vero… -

... ancora dubbi sulla sua morte Due uomini attendono da tempo la verità sulla morte di... Iltornerà anche questa sera al centro della nuova puntata di Quarto Grado che si interrogherà su un ......irrisolto diResinovich, fino a quanto emerso nelle ultime ore in Slovenia. Per lo scrittore sardo Marcello Fois, "per quanto parliamo di situazioni così diverse tra loro", non è un. A ... Liliana Resinovich/ Dubbi di Sebastiano “Vicini dissero che avevano un regalo ma…” Due uomini attendono da tempo la verità sulla morte di Liliana Resinovich, la donna 63enne di Trieste trovata senza vita lo scorso 5 gennaio in un boschetto nei pressi della sua abitazione. Da una ...Quarto grado, analisi dei misteri e dei casi piu’ discussi nella puntata di oggi Torna, come ogni venerdì l’appuntamento con Quarto ...