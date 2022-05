Caserta si tiene stretto il Benevento | “Abbiamo le potenzialità per passare il turno”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto ilospitare la Spal. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Roberto Venturato. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Condizione – Questa squadra, quando ha perso di vista l’obiettivo centrale, ha avuto un problema di natura mentale. E’ evidente cheavuto qualche difficoltà,perso le certezze che avevamo prima della Ternana. Play Off – Bisogna recuperare le energie fisiche e mentali. Sono gare in cui non bisogna fare ragionamenti, forse è meglio così. Saluto finale – Quando le cose vanno bene è giusto prendersi gli applausi, quando le cose ...