Casa Howard | senz' altro il miglior film di James Ivory

(Di venerdì 6 maggio 2022)Sky Cinema Drama, ore 21. Con Anthony Hopkins, Emma Thompson e Vanessa Redgrave. Regia di. Produzione Gran Bretagna 1991. Durata: 2 ore e 20 LA TRAMA Due sorelle londinesi entrano in contatto con una ricca famiglia. La maggiore, bella e determinata diventa lae amica della morente moglie del capofamiglia. Alla morte di lei sposa il vedovo. Quando il vedovo è colpito da ictus sarà lei a prendere le redini del clan. PERCHÈ VEDERLO Perché èildiche ha tradotto in splendide immagini il romanzo di E.M. Forster. Rivelò alla grande Emma Thompson fino a allora conosciuta solo come moglie di Kenneth Branagh.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)3 Oscar e 1 Golden Globe per un raffinato dramma con Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Una di campagna e' al centro di un susseguirsi di ...