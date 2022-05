Cartomante e veggente nello staff del sindaco | la nomina sfuma ma è polemica

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento – Undeldi Sorrento? Il primo cittadino, Massimo Coppola, aveva pensato di affidare l’incarico di consulente per la comunicazione istituzionale (notizia riportata ieri dal Fatto Quotidiano) a Raffaele Guida, particolarmente attivo sulle tv locali e conosciuto come Lello il sensitivo. Guida, però, a quanto si apprende, ha rinunciato al suo incarico. Eppure la delibera, datata 2 maggio, era già stata preparata con la definizione di compiti e orari, oltre alla retribuzione. Ma laha suscitato un vespaio di polemiche facendo il giro del web tra battute, polemiche ed ironia. Coppola, interpellato dall’Ansa, parla di Guida: “l’avevo individuato perché ha un buon curriculum. Ma di fatto l’assunzione non ...

