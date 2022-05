Carrera Cup Italia: sulla griglia di partenza anche il team di Bonaldi Motorsport (Di venerdì 6 maggio 2022) Bergamo. È tutto pronto a Imola per la partenza della Carrera Cup Italia, il campionato monomarca Porsche giunto quest’anno alla sedicesima edizione, che vedrà l’arrivo in pista delle nuove vetture 992 GT3 Cup. Sabato 7 e domenica 8 maggio sulla griglia di partenza saranno in 37 e ci sarà come da tradizione anche il team di Bonaldi Motorsport, il reparto corse del Gruppo Bonaldi che nel trentesimo anniversario della sua fondazione ha scelto di affidare il volante della sua nuova vettura ad Andrea Fontana, pilota bellunese di 25 anni, pronto a rientrare nella serie monomarca di Stoccarda con il numero 9, dopo una lunga parentesi in Gran Turismo, dove ha corso per Lamborghini, Porsche, Ferrari, Audi e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Bergamo. È tutto pronto a Imola per ladellaCup, il campionato monomarca Porsche giunto quest’anno alla sedicesima edizione, che vedrà l’arrivo in pista delle nuove vetture 992 GT3 Cup. Sabato 7 e domenica 8 maggiodisaranno in 37 e ci sarà come da tradizioneildi, il reparto corse del Gruppoche nel trentesimo anniversario della sua fondazione ha scelto di affidare il volante della sua nuova vettura ad Andrea Fontana, pilota bellunese di 25 anni, pronto a rientrare nella serie monomarca di Stoccarda con il numero 9, dopo una lunga parentesi in Gran Turismo, dove ha corso per Lamborghini, Porsche, Ferrari, Audi e ...

