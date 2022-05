Caro - materiali da costruzione, Mims: 10 miliardi di euro per compensazioni e adeguamento prezzari (Di venerdì 6 maggio 2022) Con il decreto - legge in materia di politiche energetiche nazionali e aiuti a famiglie e imprese approvato dal Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state stanziate nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da ... Leggi su finanza.repubblica (Di venerdì 6 maggio 2022) Con il decreto - legge in materia di politiche energetiche nazionali e aiuti a famiglie e imprese approvato dal Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state stanziate nuove risorse per oltre 9,5di, che si aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi deida ...

