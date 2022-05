Caro Gasolio, a Pescara il 7 maggio si incontrano le marinerie d'Italia (Di venerdì 6 maggio 2022) Pescara - marinerie di tutta Italia si danno appuntamento all'Aurum di Pescara per trovare correttivi alla grave crisi della pesca ulteriormente peggiorata dal "Caro Gasolio". "Soluzioni o stop all'attività e licenziamenti" annuncia il presidente dell'associazione armatori Pesca Molise, Paola Marinucci. I pescatori Italiani si ritroveranno sabato 7 maggio per fare il punto della situazione e redigere un documento da inviare subito a Roma. "Non solo il Caro Gasolio non ha trovato una soluzione - aggiunge Paola Marinucci - ma aumenta di giorno in giorno. A maggio 2020 il Gasolio costava 0,29 centesimi contro 1,30 di oggi. Questo vuol dire che, per una grossa imbarcazione, fare un pieno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 6 maggio 2022)di tuttasi danno appuntamento all'Aurum diper trovare correttivi alla grave crisi della pesca ulteriormente peggiorata dal "". "Soluzioni o stop all'attività e licenziamenti" annuncia il presidente dell'associazione armatori Pesca Molise, Paola Marinucci. I pescatorini si ritroveranno sabato 7per fare il punto della situazione e redigere un documento da inviare subito a Roma. "Non solo ilnon ha trovato una soluzione - aggiunge Paola Marinucci - ma aumenta di giorno in giorno. A2020 ilcostava 0,29 centesimi contro 1,30 di oggi. Questo vuol dire che, per una grossa imbarcazione, fare un pieno ...

