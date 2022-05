Caro bollette: aiuti a famiglie meno abbienti all'Aquila (Di venerdì 6 maggio 2022) L'Aquila - Contributi straordinari per il pagamento delle bollette di luce e gas saranno veicolati anche attraverso la Fraterna Tau che all'Aquila gestisce la mensa di Celestino, aperta ai meno abbienti. "In un momento di profonda incertezza - commenta Paolo Giorgi presidente della Fraterna Tau (mensa di Celestino), "vogliamo essere al fianco di chi è maggiormente in difficoltà con un contributo tangibile. Un sostegno a quanti già provati dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria sono stati messi alle strette dalle conseguenze del conflitto in corso. Le anime che popolano questa città sono molteplici - aggiunge - dobbiamo cercare di dare voce a tutte, non dimenticandoci dei bisogni dei più poveri, spesso nascosti e messi in secondo piano. La povertà non si nasconde, ma si combatte con le buone ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 6 maggio 2022) L'- Contributi straordinari per il pagamento delledi luce e gas saranno veicolati anche attraverso la Fraterna Tau che all'gestisce la mensa di Celestino, aperta ai. "In un momento di profonda incertezza - commenta Paolo Giorgi presidente della Fraterna Tau (mensa di Celestino), "vogliamo essere al fianco di chi è maggiormente in difficoltà con un contributo tangibile. Un sostegno a quanti già provati dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria sono stati messi alle strette dalle conseguenze del conflitto in corso. Le anime che popolano questa città sono molteplici - aggiunge - dobbiamo cercare di dare voce a tutte, non dimenticandoci dei bisogni dei più poveri, spesso nascosti e messi in secondo piano. La povertà non si nasconde, ma si combatte con le buone ...

