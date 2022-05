Carmen Consoli e Marina Rei festeggiano la loro amicizia con un brano inedito

(Di venerdì 6 maggio 2022)Rei coronano itrent’anni dipubblicando ilprimo singoloautoprodotto dalle stesse musiciste: Un momento di felicità. Nel duetto, lo stile graffiante disi unisce alla potenza di Rei, in una canzone dalle sonorità quasi malinconiche. Vi raccomandiamo... Rihanna e A$AP Rocky si sposano, ma è un video musicale È uscito il 6 maggio, dopo un concerto del 1° maggio in cui hanno incendiato il palco.Rei dopo diverse collaborazioni hanno deciso di pubblicare ilprimoinsieme. Già nel 2009 avevano lavorato insieme per ...

Advertising

RaiTre : Le parole e la chitarra di @CarmenConsoli infiammano il pubblico del @primomaggioroma Guarda l'esibizione integra… - Dida_ti : RT @Teresio_Boccia: [...] e vivere di luce riflessa in fondo ad acque torbide tra miseri inganni e menzogne, complessi di inferiorità ingo… - LaStampa : Marina Rei e Carmen Consoli insieme dopo 30 anni di amicizia: esce l’inedito “Un momento di felicità” - MontiFrancy82 : @MarinaRei1 e @CarmenConsoli : Il 6 maggio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “Un momento di felici… - rockonitalia : MARINA REI e CARMEN CONSOLI: ascolta il nuovo singolo “Un momento di felicità” #carmenconsoli #marinarei -

Dopo quasi 30 anni di amicizia e collaborazioni live Marina Rei e, due muse della musica, uniscono le loro voci, i loro strumenti e le loro scritture per la prima volta in un brano inedito. Dopo aver incendiato il palco del Concerto del Primo Maggio a ...Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme di streaming Un Momento Di Felicità die Marina Rei . Fino ad oggi le abbiamo viste insieme sul palco, con un'ultima apparizione in occasione del concertone del Primo Maggio. Chi conosce bene le due artiste sa bene che ...Carmen Consoli e Marina Rei festeggiano i loro trent'anni di amicizia pubblicando una canzone autoprodotta: Un momento di felicità.Marina Rei e Carmen Consoli hanno duettato insieme per la prima volta nel brano “Un momento di felicità”, dopo 30 anni di amicizia e collaborazioni live, tra cui l'ultimo tour della Cantantessa “Volev ...