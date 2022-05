Carmen Consoli e Marina Rei festeggiano la loro amicizia con un brano inedito

Advertising

RaiTre : Le parole e la chitarra di @CarmenConsoli infiammano il pubblico del @primomaggioroma Guarda l'esibizione integra… - StraNotizie : Carmen Consoli e Marina Rei, Un momento di felicità: video e significato - Dida_ti : RT @Teresio_Boccia: [...] e vivere di luce riflessa in fondo ad acque torbide tra miseri inganni e menzogne, complessi di inferiorità ingo… - LaStampa : Marina Rei e Carmen Consoli insieme dopo 30 anni di amicizia: esce l’inedito “Un momento di felicità” - MontiFrancy82 : @MarinaRei1 e @CarmenConsoli : Il 6 maggio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “Un momento di felici… -

Marina Rei e, dopo avere partecipato insieme al concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, hanno pubblicato la canzone "Un momento di felicità" che è accompagnata da una clip diretta ...Dopo quasi 30 anni di amicizia e collaborazioni live Marina Rei e, due muse della musica, uniscono le loro voci, i loro strumenti e le loro scritture per la prima volta in un brano inedito. Dopo aver incendiato il palco del Concerto del Primo Maggio a ...Marina Rei e Carmen Consoli, Un momento di felicità: il nuovo singolo delle due cantautrici, per la prima volta insieme.Carmen Consoli e Marina Rei festeggiano i loro trent'anni di amicizia pubblicando una canzone autoprodotta: Un momento di felicità.