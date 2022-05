Caritas diocesana | da lunedì sarà riattivo il servizio mensa

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il direttore delladottor Pasquale Zagarese comunica che a partire da, 9 maggio 2022,nuovamente attivo ilalla Cittadella della Carità, in via San Pasquale 11 Benevento, con la consumazione dei pasti a tavola integrandolo al, sempre attivo, dei pasti d’asporto. Laosserverà il seguente orario: pasti d’asporto dalle ore 11 alle 11,45,a tavola nella saladalle ore 12 alle 12,30. Laè aperta tutti i giorni dell’anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

