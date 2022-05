Cardarelli | pronto soccorso ancora pieno | oggi 180 arrivi

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –anche questa mattina ildell‘Ospedalea Napoli che prosegue con 180 accessi nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza dei pazienti nel reparto. Poca la folla dei parenti dei ricoverati all’esterno dove c’è anche l’auto della polizia, dopo l’ispezione effettuata ieri dai Nas per verificare l’eventuale criticità dell’assistenza sanitaria. La folla all’interno del reparto resta ma, spiegano dalla dirigenza dalall’ANSA, molta è legata anche all’attesa delle persone ricoverate inche vogliono essere spostati per approfondimenti nei reparti relativi alle loro patologie, si tratta di circa il 40% degli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli . Caos barelle alsoccorso del, dopo i gravi disagi e la protesta dei medici che hanno minacciato di dimettersi arrivano i Nas. Verifiche sono state effettuate all'interno della struttura sanitaria da ...I Nas di Napoli hanno effettuato un sopralluogo nel pomeriggio di ieri nell'ospedale, dove negli ultimi giorni sono state segnalate pesanti criticità in particolare nelsoccorso, dove è stata registrata una grande affluenza di pazienti. I Nas di Napoli, guidati dal ...Nel corso del controllo i carabinieri non hanno rilevato particolari criticità al momento dell'accesso nel pronto soccorso del Cardarelli. Duro attacco della Lega al governatore Vincenzo De Luca ...Condivido la posizione del presidente De Luca rispetto che anche il Monaldi, pur essendo ospedale di terzo livello ad alta specializzazione si può pensare che entri nella rete emergenza. Cosa che in p ...