Cara Delevigne mostra la psoriasi senza paura ai Met Gala 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Due copricapezzoli e una tintura dorata che le laccava interamente il busto. Questo il look scelto da Cara Delevigne per i Met Gala 2022. Che ha svelato togliendosi la giacca del completo rosso. La supermodel aveva già dimostrato di poter indossare qualsiasi outfit (per esempio quando durante il primo atto dell’evento a settembre 2021, si era presentata con un top bianco recitante la scritta “peg the patriarchy”, contro il patriarcato). Ancora rivoluzionaria l’attrice a maggio 2022: sul tappeto rosso non ha nascosto la psoriasi. Vi raccomandiamo... Met Gala 2022, Blake Lively è un omaggio a New York (e a Serena van der Woodsen) Come riportato da Repubblica, infatti, la ... Leggi su diredonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Due copricapezzoli e una tintura dorata che le laccava interamente il busto. Questo il look scelto daper i Met. Che ha svelato togliendosi la giacca del completo rosso. La supermodel aveva già dito di poter indossare qualsiasi outfit (per esempio quando durante il primo atto dell’evento a settembre 2021, si era presentata con un top bianco recitante la scritta “peg the patriarchy”, contro il patriarcato). Ancora rivoluzionaria l’attrice a maggio: sul tappeto rosso non ha nascosto la. Vi raccomandiamo... Met, Blake Lively è un omaggio a New York (e a Serena van der Woodsen) Come riportato da Repubblica, infatti, la ...

