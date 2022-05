Cara Delevigne mostra la psoriasi senza paura ai Met Gala 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) La supermodel ha scelto di non nascondere le macchie rosse causate dalla malattia cronica di cui soffre. Il suo look Dior ha lasciato tutti a bocca aperta, anche per il messaggio di inclusività che ha voluto testimoniare. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 6 maggio 2022) La supermodel ha scelto di non nascondere le macchie rosse causate dalla malattia cronica di cui soffre. Il suo look Dior ha lasciato tutti a bocca aperta, anche per il messaggio di inclusività che ha voluto testimoniare. L'articolo proviene da DireDonna.

