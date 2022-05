(Di venerdì 6 maggio 2022) Venturina, la difesa della dittanell'indagine della Guardia di Finanza sulin Val di Cornia: i braccianti non erano in nero

Il Tirreno

Caporalato, l'imprenditrice coinvolta: «Non siamo schiavisti, abbiamo sanato tutto» Venturina, la difesa della ditta coinvolta nell'indagine della Guardia di Finanza sul caporalato in Val di Cornia: i braccianti non erano in nero ...