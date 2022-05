Caporalato e sfruttamento del lavoro: dov’è la nostra indignazione? (Di venerdì 6 maggio 2022) di Giovanni Casciaro In questi giorni diverse fonti d’informazione hanno riportato notizie su tre imprenditori della Toscana, che facevano lavorare nei campi per 15 ore consecutive centinaia di lavoratori italiani e stranieri, per una paga oraria di due euro e mezzo, totalmente in nero, quindi anche con un conseguente grave danno erariale. Mentre i braccanti italiani dopo il lavoro tornavano nelle proprie case, quelli stranieri in tuguri senza acqua ed energia elettrica, il cui affitto veniva decurtato dalle buste paga. Questi, come altri fatti analoghi riportati dal Fatto Quotidiano, confermano quanto emerge nella recente relazione della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati”. Ne esce un quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) di Giovanni Casciaro In questi giorni diverse fonti d’informazione hanno riportato notizie su tre imprenditori della Toscana, che facevano lavorare nei campi per 15 ore consecutive centinaia di lavoratori italiani e stranieri, per una paga oraria di due euro e mezzo, totalmente in nero, quindi anche con un conseguente grave danno erariale. Mentre i braccanti italiani dopo iltornavano nelle proprie case, quelli stranieri in tuguri senza acqua ed energia elettrica, il cui affitto veniva decurtato dalle buste paga. Questi, come altri fatti analoghi riportati dal Fatto Quotidiano, confermano quanto emerge nella recente relazione della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni diin Italia, sulloe sulla sicurezza nei luoghi dipubblici e privati”. Ne esce un quadro ...

