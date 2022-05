Campionato Italiano di Bike Trial, Tombini e Orfino firmano una doppietta nella prima prova (Di venerdì 6 maggio 2022) La stagione si è aperta nel migliore dei modi per il Bike Trial bergamasco. Il movimento orobico ha infatti fatto incetta di podi nella prima prova del Campionato Italiano andata in scena a Piancogno e organizzata dalla Dynamic Trial ASD. Protagonisti assoluti della kermesse bresciana sono stati il treviolese Luca Tombini (Dynamic Trial ASD) e il giovane zognese Elia Orfino (Team Villongo ASD) che si sono aggiudicati le prime due posizioni della Class 1 al termine di un acceso duello. Nonostante le aspettative riposte dal folto pubblico accorso per l’appuntamento, Tombini non si è fatto schiacciare dalla pressione accumulando 32 penalità, 36 in meno di Orfino, al ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) La stagione si è aperta nel migliore dei modi per ilbergamasco. Il movimento orobico ha infatti fatto incetta di podidelandata in scena a Piancogno e organizzata dalla DynamicASD. Protagonisti assoluti della kermesse bresciana sono stati il treviolese Luca(DynamicASD) e il giovane zognese Elia(Team Villongo ASD) che si sono aggiudicati le prime due posizioni della Class 1 al termine di un acceso duello. Nonostante le aspettative riposte dal folto pubblico accorso per l’appuntamento,non si è fatto schiacciare dalla pressione accumulando 32 penalità, 36 in meno di, al ...

