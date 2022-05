"Campi di concentramento". La minaccia di Shakhnazarov: cosa "si meritano" gli oppositori | Video (Di venerdì 6 maggio 2022) Minacce agghiaccianti quelle lanciate da un noto regista russo nel corso di una trasmissione televisiva. Karen Shakhnazarov, che è anche produttore e sceneggiatore, ha messo in guardia tutti quelli che si permettono di offendere il significato della lettera Z, ormai diventata il simbolo dell'invasione dell'Ucraina, dicendo che nessuno di loro potrà contare "sulla misericordia" dei russi e che "non ci sarà pietà". Ancora più sconcertanti le parole che questo personaggio pronuncia subito dopo: "Campi di concentramento, rieducazione, sterilizzazione". Secondo Shakhnazarov, che non si è mai tolto gli occhiali da sole durante il talk show, questo si meriterebbero coloro che si oppongono alla Z, simbolo russo che gli esperti indicano con il significato "Per la vittoria", in russo "Za pobeda". Fonti del Daily ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Minacce agghiaccianti quelle lanciate da un noto regista russo nel corso di una trasmissione televisiva. Karen, che è anche produttore e sceneggiatore, ha messo in guardia tutti quelli che si permettono di offendere il significato della lettera Z, ormai diventata il simbolo dell'invasione dell'Ucraina, dicendo che nessuno di loro potrà contare "sulla misericordia" dei russi e che "non ci sarà pietà". Ancora più sconcertanti le parole che questo personaggio pronuncia subito dopo: "di, rieducazione, sterilizzazione". Secondo, che non si è mai tolto gli occhiali da sole durante il talk show, questo si meriterebbero coloro che si oppongono alla Z, simbolo russo che gli esperti indicano con il significato "Per la vittoria", in russo "Za pobeda". Fonti del Daily ...

