Calciomercato Serie A LIVE: derby di Roma per Grillitsch, Praet vuole il Toro, incontro Mertens per il rinnovo (Di venerdì 6 maggio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 6 MAGGIO L’Arsenal e Arteta ancora insieme, il tecnico ha firmato fino al 2024/2025 (CLICCA QUI)derby di Roma per Grillitsch, il fantasista piace a giallorossi e biancocelesti (CLICCA QUI)rinnovo Mertens, incontro in vista: accordo possibile se si taglia l’ingaggio (CLICCA QUI)Praet, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 6 MAGGIO L’Arsenal e Arteta ancora insieme, il tecnico ha firmato fino al 2024/2025 (CLICCA QUI)diper, il fantasista piace a giallorossi e biancocelesti (CLICCA QUI)in vista: accordo possibile se si taglia l’ingaggio (CLICCA QUI), ...

