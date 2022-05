Calciomercato Napoli | c’è l’annuncio dell’agente di Ospina!

Advertising

sscalcionapoli1 : Ospina ai saluti, Alvino: “Il Napoli è interessato a Musso in partenza dall’Atalanta” - LALAZIOMIA : Calciomercato Napoli, Sarri sfida gli azzurri: Lazio su due obiettivi di De Laurentiis - CalcioNapoli24 - sscalcionapoli1 : Pres. Getafe annuncia: “Olivera affascinato dal Napoli, se ADL paga clausola si chiude subito!”… - calciomercato_m : MERCATO - Minervini: 'Napoli, mi piace Scamacca, con Barak devi giocare a tre in mezzo' - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli sfiderà Ricci: il ct Mancini lo segue per la Nazionale -

Commenta per primo Nella serata di ieri ilsi è ritrovato a cena. Squadra, staff, allenatore, presidente e dirigenti . Tutti presenti al ristorante Skyline di Pozzuoli, dove si erano già ritrovati due volte la scorsa settimana in ...Commenta per primo Il contratto di Ospina scadrà tra poco più di un mese. Il portiere ex Arsenal non ha rinnovato il contratto con ile si avvicina l'addio. Il suo agente, Lucas Jaramillo , ha parlato al quotidiano colombiano Semana del futuro di Ospina: 'Ci sono diverse trattative avviate, ma adesso dobbiamo aspettare un po'.A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Adrian Ricchiuti, ex calciatore, tra le tante, di Genoa e Rimini. Sulla corsa scudetto"Sono partite difficili sia per il Milan che per l'Inter, i ...quando ho iniziato avere il contatto di una persona del mondo del calcio era più complicato, oggi grazie a Instagram, Twitter e le altre piattaforme puoi riconoscere da subito». Un'ultima battuta sul ...