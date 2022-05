Calcio | Manchester City | per Guardiola rinnovo e rinforzi

Advertising

SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - carlolaudisa : Il #Palermo targato Manchester #City pensa in grande: accordo alle porte. @ManCity @Gazzetta_it - SkySport : City, la proprietà verso l'acquisto del Palermo. Le squadre controllate dal Football Group #SkySport #Palermo… - sportface2016 : #ManCity, #Guardiola vede il rinnovo. #Haaland e #DeJong - JuventusUn : Pagato più di 100 milioni: ora la #Juventus lo ottiene gratis! IL GRANDE COLPO? -

... chiuderebbe la stagione a mani vuote ma la posizione di Pep Guardiola alCity non è in discussione, anzi. Dopo l'eliminazione per mano del Real Madrid, il tecnico avrebbe ribadito ai ...(Getty Images) tutte le notizie di cavani cristiano - ronaldo- united Leggi i commentiestero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...Il tecnico è più determinato che mai a vincere la Champions MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dovesse farsi beffare anche dal Liverpool ...ROMA Ci scappa anche la citazione in latino in curva Sud: In Britannia cuncti nomen Romanorum horrebant, In Britannia tutti temevano il nome dei romani. Detto che nel Regno Unito, ultimo ...