Calcio | giudice sportivo | un turno a Ampadu del Venezia

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Un turno di squalifica ad Ampadu del Venezia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Un turno di squalifica ad Ampadu del Venezia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Un turno di squalifica ad Ampadu del Venezia - napolimagazine : GIUDICE SPORTIVO - Un turno di squalifica ad Ampadu del Venezia - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Un turno di squalifica ad Ampadu del Venezia -

Dopo il recupero di serie A tra Salernitana e Venezia ilsportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Ampadu (Venezia), espulso per doppia ammonizione, la prima per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e la seconda per comportamento ...... recupero della prima giornata di ritorno disputato ieri allo stadio Arechi, ilsportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata il giocatore del Venezia, ...Dopo il recupero di serie A tra Salernitana e Venezia il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Ampadu (Venezia), espulso per doppia ammonizione, la prima per proteste nei confronti ...Dopo il recupero di serie A tra Salernitana e Venezia il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Ampadu (Venezia), espulso per doppia ammonizione, la prima per proteste nei confronti ...