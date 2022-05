Buckingham Palace festeggia Melillo all'antimafia. Lo strano intreccio Italia-Inghilterra (Di venerdì 6 maggio 2022) A Buckingham Palace prima hanno festeggiato la sconfitta di Nicola Gratteri. E subito dopo hanno brindato alla vittoria di Giovanni Melillo», dice con amarezza un magistrato che parteggiava per il primo, nella gara la carica di procuratore nazionale antimafia. Melillo ha tanti amici che lo stimano, tra i colleghi, ma i nemici sono molto agguerriti. E l'argomento che propongono questi ultimi è delicato, nel corso di una riunione: «Ma è opportuno che una poltrona così importante vada a una persona che in casa condivide la sua esistenza con un altissimo rappresentante di uno stato estero? Sì, perché Jill Morris, la signora Melillo, è stata per anni ambasciatore del Regno Unito in Italia, ed è un pezzo forte dell'amministrazione inglese». ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Aprima hannoto la sconfitta di Nicola Gratteri. E subito dopo hanno brindato alla vittoria di Giovanni», dice con amarezza un magistrato che parteggiava per il primo, nella gara la carica di procuratore nazionaleha tanti amici che lo stimano, tra i colleghi, ma i nemici sono molto agguerriti. E l'argomento che propongono questi ultimi è delicato, nel corso di una riunione: «Ma è opportuno che una poltrona così importante vada a una persona che in casa condivide la sua esistenza con un altissimo rappresentante di uno stato estero? Sì, perché Jill Morris, la signora, è stata per anni ambasciatore del Regno Unito in, ed è un pezzo forte dell'amministrazione inglese». ...

