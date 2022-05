Brembo | contro carovita un premio da mille euro per il personale

(Di venerdì 6 maggio 2022)ha deciso di riconoscere un contributo straordinario dilordi a ciascuno dei propri collaboratori in Italia. La decisione arriva in un "contesto macroeconomico italiano in cui il ...

Agenzia ANSA

... abbiamo voluto dare un segnale concreto a tutti i nostri collaboratori" ha commentato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo. "Brembo ha sempre riposto particolare attenzione alle persone ...