Brembo: 1.000 euro ad ogni collaboratore, contributo straordinario contro il carovita (Di venerdì 6 maggio 2022) Stezzano. In un contesto macroeconomico italiano in cui il carovita è aumentato significativamente, Brembo ha deciso di riconoscere un contributo straordinario di 1.000 euro lordi a ciascuno dei propri collaboratori in Italia. “In una fase in cui nel nostro paese il forte aumento del costo della vita sta incidendo in modo importante sul bilancio delle persone e delle famiglie, abbiamo voluto dare un segnale concreto a tutti i nostri collaboratori” ha commentato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo. “Brembo ha sempre riposto particolare attenzione alle persone e anche in questa occasione vuole dimostrare loro la sua vicinanza”. Il contributo straordinario verrà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio e il valore ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Stezzano. In un contesto macroeconomico italiano in cui ilè aumentato significativamente,ha deciso di riconoscere undi 1.000lordi a ciascuno dei propri collaboratori in Italia. “In una fase in cui nel nostro paese il forte aumento del costo della vita sta incidendo in modo importante sul bilancio delle persone e delle famiglie, abbiamo voluto dare un segnale concreto a tutti i nostri collaboratori” ha commentato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di. “ha sempre riposto particolare attenzione alle persone e anche in questa occasione vuole dimostrare loro la sua vicinanza”. Ilverrà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio e il valore ...

Advertising

Piero_Majolo : RT @dariodivico: “in un contesto macroeconomico italiano in cui il carovita è aumentato in modo significativo, Brembo ha deciso di riconosc… - Bergamonews : @BremboBrakes : 1.000 #euro ad ogni collaboratore, #contributo straordinario contro il #carovita - BergamoNews - emrato : RT @dariodivico: “in un contesto macroeconomico italiano in cui il carovita è aumentato in modo significativo, Brembo ha deciso di riconosc… - dariodivico : “in un contesto macroeconomico italiano in cui il carovita è aumentato in modo significativo, Brembo ha deciso di r… -