Brave and Beautiful, trama 6 maggio: la richiesta di Cesur (Di venerdì 6 maggio 2022) Suspense e momenti adrenalinici segneranno l'ultima puntata della settimana di Brave and Beautiful, come preannuncia la trama di oggi, venerdì 6 maggio. L'attenzione sarà tutta sul ricatto che Riza farà a Salih dopo che l'uomo è stato cacciato di casa da Cesur. Quest'ultimo, infatti, ha teso una trappola al fratello di Adalet dopo averlo sorpreso nel suo studio e ha scoperto che è una persona di cui non è possibile fidarsi in quanto interessata esclusivamente al denaro. Riza, trovatosi senza un alloggio e senza soldi, costringerà Salih a rubare del denaro dalla cassaforte di Tahsin. Sirin, però, scoprirà le intenzioni del padre e lo pregherà di non farlo, incalzandolo invano per sapere come mai sia sotto pressione a causa di Riza. Intanto, Mihiriban deciderà di candidarsi al ruolo di sindaco alle ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 6 maggio 2022) Suspense e momenti adrenalinici segneranno l'ultima puntata della settimana diand, come preannuncia ladi oggi, venerdì 6. L'attenzione sarà tutta sul ricatto che Riza farà a Salih dopo che l'uomo è stato cacciato di casa da. Quest'ultimo, infatti, ha teso una trappola al fratello di Adalet dopo averlo sorpreso nel suo studio e ha scoperto che è una persona di cui non è possibile fidarsi in quanto interessata esclusivamente al denaro. Riza, trovatosi senza un alloggio e senza soldi, costringerà Salih a rubare del denaro dalla cassaforte di Tahsin. Sirin, però, scoprirà le intenzioni del padre e lo pregherà di non farlo, incalzandolo invano per sapere come mai sia sotto pressione a causa di Riza. Intanto, Mihiriban deciderà di candidarsi al ruolo di sindaco alle ...

Brave and Beautiful: anticipazioni 6 maggio Cesur non scopre ancora questo aspetto della vita di Suhan. Nonostante questo, ascolta la telefonata che Suhan fa ad Aynur. Una volta appreso che lei vuole incontrare la figlia dell'uomo scomparso, ... Brave and Beautiful, la soap opera turca, va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 Né l'Alemdaroglu né l'ex moglie riescono a capacitarsi di come sia possibile….