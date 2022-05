Botte da orbi a bordo del volo tra Manchester e Amsterdam. La rissa ad alta quota ha coinvolto 6 persone: tutti arrestati (Di venerdì 6 maggio 2022) Sei passeggeri sono stati arrestati dopo lo scoppio di una rissa a bordo del volo Klm tra Manchester e Amsterdam di giovedì 5 maggio. Almeno due video ritraggono la scena terribile in cui si vedono degli uomini accanirsi con violenza su almeno un altro passeggero. Il personale di bordo ha faticato molto per riportare la calma e la polizia militare olandese ha arrestato 6 uomini, tutti inglesi, uno dei quali leggermente ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Sei passeggeri sono statidopo lo scoppio di unadelKlm tradi giovedì 5 maggio. Almeno due video ritraggono la scena terribile in cui si vedono degli uomini accanirsi con violenza su almeno un altro passeggero. Il personale diha faticato molto per riportare la calma e la polizia militare olandese ha arrestato 6 uomini,inglesi, uno dei quali leggermente ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Botte da orbi a bordo del volo tra Manchester e Amsterdam. La rissa ad alta quota ha coinvolto 6 persone: tutti arrestati… - ilfattovideo : Botte da orbi a bordo del volo tra Manchester e Amsterdam. La rissa ad alta quota ha coinvolto 6 persone: tutti arr… - ubaloatiotu : Ucraina, Maurizio Belpietro azzanna Edward Luttwak: 'Per chi lavori...' Botte da orbi a Dritto e Rovescio - Il Tempo - Severin75209761 : Ucraina, Maurizio Belpietro azzanna Edward Luttwak: 'Per chi lavori...' Botte da orbi a Dritto e Rovescio - Il Tempo - Matthew20499221 : RT @tempoweb: #Belpietro azzanna #Luttwak: 'Per chi lavori...' Botte da orbi a #DrittoeRovescio #ucraina #iltempoquotidiano -