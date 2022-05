Borsa: Europa amplia calo, Milano tiene con Stellantis (Di venerdì 6 maggio 2022) I mercati azionari del Vecchio continente passano la boa di metà seduta in progressivo peggioramento: Amsterdam cede l'1,6%, Parigi e Francoforte l'1,3%, con Londra e Madrid in calo dello 0,8% mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) I mercati azionari del Vecchio continente passano la boa di metà seduta in progressivo peggioramento: Amsterdam cede l'1,6%, Parigi e Francoforte l'1,3%, con Londra e Madrid indello 0,8% mentre ...

Advertising

borghi_claudio : I 'flash crash' ?? Borsa: Europa resta pesante dopo flash crash Stoccolma - Economia - ANSA - telodogratis : Borsa: Europa debole in attesa dati Usa, Parigi la peggiore - pacifistavero : RT @ItalexitSalento: IL MIO PAESE È UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO, DOVE I LAVORATORI SONO IL CUORE PULSANTE DEL NOSTRO SOSTENTAMENTO. B… - Italian : Borsa: Europa debole in attesa dati Usa, Parigi la peggiore - fisco24_info : Borsa: Europa debole in attesa dati Usa, Parigi la peggiore: Milano tiene, scivola Tim, sempre forte Leonardo -