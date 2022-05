Bonus Internet veloce: voucher da 300 euro senza limiti di Isee (Di venerdì 6 maggio 2022) In arrivo il Bonus Internet veloce, un voucher per le famiglie italiane che punta a diffondere sul territorio Internet ultra-veloce. La misura è stata annunciata da Infratel, società gestita dal ministero dello Sviluppo economico, e si colloca nel solco delle agevolazioni erogate allo scopo di attivare dei servizi di rete ad almeno 30 Mbps di velocità in download, mentre altri aiuti sono rivolti a facilitare la dotazione di immobili con reti di cablaggio verticali e a promuovere servizi digitali come Spid, Pec e cloud. Il Bonus Internet veloce sarà erogato senza limitazione Isee. La proposta, ancora al vaglio, dovrebbe prevedere un’erogazione di un voucher dal valore di 300 ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) In arrivo il, unper le famiglie italiane che punta a diffondere sul territorioultra-. La misura è stata annunciata da Infratel, società gestita dal ministero dello Sviluppo economico, e si colloca nel solco delle agevolazioni erogate allo scopo di attivare dei servizi di rete ad almeno 30 Mbps di velocità in download, mentre altri aiuti sono rivolti a facilitare la dotazione di immobili con reti di cablaggio verticali e a promuovere servizi digitali come Spid, Pec e cloud. Ilsarà erogatolimitazione. La proposta, ancora al vaglio, dovrebbe prevedere un’erogazione di undal valore di 300 ...

