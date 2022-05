Bonus internet senza ISEE, 300 euro per una connessione veloce a casa: come ottenerli (Di venerdì 6 maggio 2022) Se siete tra quelli che con la wi-fi di casa riuscite a malapena ad aprire la pagina che state leggendo, beh, potreste essere esattamente coloro che hanno la possibilità di accedere al Bonus internet. La seconda fase dell’agevolazione sotto forma di voucher internet è infatti aperta a prescindere dall’ISEE dichiarato dalla famiglia, a differenza della prima erogazione (ormai conclusa) che andava incontro alle esigenze di accesso digitale delle famiglie meno abbienti. Entriamo nel dettaglio. Consultazione Infratel Lo scorso 27 aprile con una consultazione pubblica Infratel, società in-house del Ministero dell Sviluppo Economico, ha di fatto annunciato la seconda fase del “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie”. “L’obiettivo del ... Leggi su fmag (Di venerdì 6 maggio 2022) Se siete tra quelli che con la wi-fi diriuscite a malapena ad aprire la pagina che state leggendo, beh, potreste essere esattamente coloro che hanno la possibilità di accedere al. La seconda fase dell’agevolazione sotto forma di voucherè infatti aperta a prescindere dall’dichiarato dalla famiglia, a differenza della prima erogazione (ormai conclusa) che andava incontro alle esigenze di accesso digitale delle famiglie meno abbienti. Entriamo nel dettaglio. Consultazione Infratel Lo scorso 27 aprile con una consultazione pubblica Infratel, società in-house del Ministero dell Sviluppo Economico, ha di fatto annunciato la seconda fase del “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie”. “L’obiettivo del ...

