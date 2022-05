Bonus di 200 euro per (quasi) tutti, la decisione del governo: a chi spetta, come ottenerlo (Di venerdì 6 maggio 2022) Bonus 200 euro in arrivo, la decisione del governo. Danni economici da un lato ma anche una ripartenza necessaria. Dopo l’ultimo Consiglio dei ministri, riunitosi al fine di definire le normative in merito al decreto aiuto varato lo scorso lunedì, la notizia diventa una certezza. Ecco chi potrà usufruire dei Bonus. I primi beneficiari del Bonus 200 euro a partire dal mese di luglio saranno i lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati con redditi fino a 35mila euro. Nello specifico il Bonus è destinato anche a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e ai collaboratori domestici. Bonus previsto anche per altre categorie, come per i lavoratori autonomi. Per loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)200in arrivo, ladel. Danni economici da un lato ma anche una ripartenza necessaria. Dopo l’ultimo Consiglio dei ministri, riunitosi al fine di definire le normative in merito al decreto aiuto varato lo scorso lunedì, la notizia diventa una certezza. Ecco chi potrà usufruire dei. I primi beneficiari del200a partire dal mese di luglio saranno i lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati con redditi fino a 35mila. Nello specifico ilè destinato anche a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e ai collaboratori domestici.previsto anche per altre categorie,per i lavoratori autonomi. Per loro ...

