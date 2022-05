Bonus di 200 euro in arrivo a luglio: dai lavoratori ai pensionati, ecco chi lo riceverà (Di venerdì 6 maggio 2022) Bonus da 200 euro a luglio, sconto sull'abbonamento dei trasporti e più flessibilità per l'uso del superBonus 110%. Ieri il Consiglio dei ministri si è riunito per definire nel dettaglio alcune norme ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022)da 200, sconto sull'abbonamento dei trasporti e più flessibilità per l'uso del super110%. Ieri il Consiglio dei ministri si è riunito per definire nel dettaglio alcune norme ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - repubblica : Il decreto Aiuti torna al Cdm. Aggiustamenti sul bonus da 200 euro e Superbonus 110%. In arrivo lo sconto sui mezzi… - fattoquotidiano : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - monikindaaaa : Il bonus di 200€ anche a chi percepisce già reddito di cittadinanza...ho finito gli insulti - discoradioIT : #Bonus 200 euro da luglio anche per autonomi, percettori del reddito, colf e stagionali -