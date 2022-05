Bonus di 200 euro a luglio. Soldi anche a disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Novità sul fronte del Bonus di 200 euro una tantum per 28 milioni di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito fino a 35mila euro lordi. Il Bonus è esteso anche a disoccupati, stagionali, colf e percettori di reddito di cittadinanza, esclusi nella prima stesura del decreto. Tra le altre misure in campo contro il caro prezzi dovuto alle speculazioni scatenate dalla guerra in Ucraina, il Bonus di 60 euro per l’abbonamento ai mezzi pubblici per studenti e lavoratori. E poi il superBonus riveduto e ampliato. Bonus 200 euro ampliato a disoccupati, colf e percettori di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Novità sul fronte deldi 200una tantum per 28 milioni di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati confino a 35milalordi. Ilè esteso, stagionali, colf edidi, esclusi nella prima stesura del decreto. Tra le altre misure in campo contro il caro prezzi dovuto alle speculazioni scatenate dalla guerra in Ucraina, ildi 60per l’abbonamento ai mezzi pubblici per studenti e lavoratori. E poi il superriveduto e ampliato.200ampliato a, colf edi ...

