Bonus 200 euro per dipendenti e pensionati, erogazione automatica: non necessaria domanda (Di venerdì 6 maggio 2022) Per conoscere nel dettaglio le modalità di erogazione previste per gli autonomi, sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque, per i lavoratori dipendenti ... Leggi su it.blastingnews (Di venerdì 6 maggio 2022) Per conoscere nel dettaglio le modalità dipreviste per gli autonomi, sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque, per i lavoratori...

Advertising

petergomezblog : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - sole24ore : ?? #Bonus 200 euro:?dipendenti, pensionati, disoccupati e autonomi. L’#identikit dei beneficiari… - francescocosta : Oggi su Morning: come funzioneranno i nuovi bonus da 200 e 60 euro per quasi tutti; c’è un accordo sul catasto (!);… - piana_romina : RT @Armi88Chicco: Bonus di 200 euro anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza. A conti fatti andare a lavorare non conviene. #gover… - MariMario1 : RT @MarcoRizzoPC: Il governo Draghi ha deciso di escludere gli invalidi civili dal bonus anti-inflazione di 200 euro. Evidentemente Draghi… -