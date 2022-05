Bonus 200 euro, Orlando: “Avremmo voluto fare di più” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Avremmo voluto fare di più”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parlando del Bonus da 200 euro per lavoratori con reddito fino a 35.000 euro, pensionati, disoccupati, autonomi, percettori di reddito di cittadinanza. “Naturalmente le risorse in assenza di uno scostamento – chiarisce – sono quelle che sono. Si è comunque proceduto in modo coraggioso partendo da un presupposto: lo shock che ha determinato la guerra ha colpito alcuni settori ma ne ha avvantaggiato altri”. “Si è fatta un’operazione di carattere redistributivo perché – spiega Orlando – è giusto che non si facciano sovrapprofitti sulla guerra o sulle conseguenze. Quindi credo – sottolinea il ministro – sia stato un messaggio forte da questo punto di vista. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “di più”. Così il ministro del Lavoro, Andrea, parlando delda 200per lavoratori con reddito fino a 35.000, pensionati, disoccupati, autonomi, percettori di reddito di cittadinanza. “Naturalmente le risorse in assenza di uno scostamento – chiarisce – sono quelle che sono. Si è comunque proceduto in modo coraggioso partendo da un presupposto: lo shock che ha determinato la guerra ha colpito alcuni settori ma ne ha avvantaggiato altri”. “Si è fatta un’operazione di carattere redistributivo perché – spiega– è giusto che non si facciano sovrapprofitti sulla guerra o sulle conseguenze. Quindi credo – sottolinea il ministro – sia stato un messaggio forte da questo punto di vista. ...

