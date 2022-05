Bonus 200 euro esteso anche ad autonomi, disoccupati, percettori reddito di cittadinanza e colf (Di venerdì 6 maggio 2022) Il decreto aiuti di nuovo in Consiglio dei ministri. Il Governo mette in campo alcune correzioni tecniche per velocizzare il Bonus una tantum da 200 euro per il 2022 previsto per lavoratori e ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 6 maggio 2022) Il decreto aiuti di nuovo in Consiglio dei ministri. Il Governo mette in campo alcune correzioni tecniche per velocizzare iluna tantum da 200per il 2022 previsto per lavoratori e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - fattoquotidiano : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - francescocosta : Oggi su Morning: come funzioneranno i nuovi bonus da 200 e 60 euro per quasi tutti; c’è un accordo sul catasto (!);… - PStopardi : RT @MarcoRizzoPC: Il governo Draghi ha deciso di escludere gli invalidi civili dal bonus anti-inflazione di 200 euro. Evidentemente Draghi… - BiancheriMario : RT @MarcoRizzoPC: Il governo Draghi ha deciso di escludere gli invalidi civili dal bonus anti-inflazione di 200 euro. Evidentemente Draghi… -