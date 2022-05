Bonus 200 euro, da pensionati a reddito cittadinanza: a chi spetta (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Bonus 200 euro, a chi spetta e come verrà pagata la misura una tantum in arrivo approvata dal governo e destinata a circa 28 milioni di famiglie. Ecco tutto quello che c’è da sapere, a partire dai lavoratori (dipendenti e autonomi) per finire a pensionati e fruitori del reddito di cittadinanza. La misura è stata pensata per chi ha un reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia, cioè fino a 35mila euro. Il Bonus spetta a pensionati, lavoratori dipendenti, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) –200, a chie come verrà pagata la misura una tantum in arrivo approvata dal governo e destinata a circa 28 milioni di famiglie. Ecco tutto quello che c’è da sapere, a partire dai lavoratori (dipendenti e autonomi) per finire ae fruitori deldi. La misura è stata pensata per chi ha unannuo inferiore a 35milacome aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia, cioè fino a 35mila. Il, lavoratori dipendenti, ...

petergomezblog : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - pdnetwork : Ci siamo battuti per aiuti concreti a famiglie e imprese. Le nostre proposte sono state approvate: ?? Assegno… - TerroneDoc : RT @Armi88Chicco: Bonus di 200 euro anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza. A conti fatti andare a lavorare non conviene. #gover… - paolopicone70 : #Italia Governo: dal bonus 200 euro ai pensionati al fondo per gli autonomi all’accordo su fisco e catasto -