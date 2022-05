Bonus 200 euro | aumentano i beneficiari | come funziona e quando arriverà

(Di venerdì 6 maggio 2022) Con il Consiglio dei Ministri numero 75, il secondo della giornata del 2 maggio, è stato approvato il cosiddetto Decreto Aiuti, un decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questo decreto arriva anche un aiuto per le famiglie, unda 200una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo. L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000, e, secondo quanto affermato dal premier Draghi durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il provvedimento interesserà circa 28 milioni di italiani. Nel CdM del ...

