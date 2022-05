Bollettino del 6 maggio | 43 947 nuovi casi e 125 decessi Ma il nodo sono i tamponi | ecco tutte le cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Contagi ein calo. Ildi venerdì 6registra 43.di Covid e 125. Numeri in leggera diminuzione rispetto al giorno precedente quando se ne contavano rispettivamente 48.255 e 138. Il totale da inizio pandemia vede 16.726.990 contagiati e 164.304 vittime. Ledella giornata vanno di pari passo con un netto calo deiprocessati. Tra molecolari e antigenici nella giornata di oggi se necontati 302.406, ovvero 24.772 in meno rispetto a ieri quando erano stati 327.178. Buone notizia anche per quanto riguarda il tasso di positività, che passa dal 14,7 al 14,5 per cento. Le persone guarite o dimessecosì 15.416.301 e 62.978 quelle che ...